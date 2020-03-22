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İstanbullular boğaza akın etti... Arnavutköy Sahili'nde trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbullular boğaza akın etti.

22.03.2020 16:07 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:10

İstanbullular boğaza akın etti... Arnavutköy Sahili'nde trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Arnavutköy Bebek sahil yolunda trafik kilitlendi

Vatandaşlar sahilde gezmeye devam etti

İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle yetkililerin tedbir almasına ve "evde kalın" uyarılarına rağmen İstanbullular öğle saatlerinde boğaza akın etti. Arnavutköy Bebek sahil yolunda trafik adeta kilitlenirken, vatandaşlar ise sahilde yürüdü. Trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Tüm Türkiye'de korona virüse karşı önlemler alınmaya devam ederken, yetkililer de vatandaşlara mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu. Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbul'da bugün trafik oranı tarihi bir düşüş yaşadı. Ancak "evde kalın" uyarılarına rağmen vatandaşların bir kısmı uyarılarını dikkate almayarak sahillere akın etti.

Trafik kilitlendi

Yoğunluk nedeniyle Arnavutköy Bebek sahil yolunda trafik kilitlendi. Vatandaşlar ise sahil yolunda yürümeye, olta balıkçıları ise balık tutmaya devam etti. Polis ve zabıta ekiplerinin ise vatandaşlara yönelik uyarılarının sürdürdüğü görüldü.

İstanbullular boğaza akın etti... Arnavutköy Sahili’nde trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

İstanbullular boğaza akın etti... Arnavutköy Sahili'nde trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Etiketler : Arnavutköy, İstanbul, Bebek, 3. Sayfa

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