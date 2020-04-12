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İstanbullular can dostları ile balkonlarda güneşleniyor

İstanbullular, sokağa çıkma yasağının ikinci gününde güneşli havanın tadını çıkarmak için can dostlarıyla birlikte evlerinin balkonlarında güneşlendiler.

12.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:00
İstanbullular can dostları ile balkonlarda güneşleniyor
İstanbullular, sokağa çıkma yasağının ikinci gününde güneşli havanın tadını çıkarmak için can dostlarıyla birlikte evlerinin balkonlarında güneşlendiler.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftasonu için sokağa çıkma yasağının olduğu İstanbul'da hayvanseverler can dostlarına nefes aldırmak için balkonlara çıktı. İstanbul Beyoğlu'nda güneşli havayı da fırsat bilen hayvanseverler, evde kapalı kalan hayvanlarını balkonlara çıkartıp güneşin tadını çıkarttılar.
(İsmail Coşkun/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Güncel
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