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İstanbullular dikkat! Meteoroloji 2 bölgeyi saat verip uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle öğle saatleri itibarıyla İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy civarlarında sağanak yağışın etkili olmasının beklendiği duyurdu.

24.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:10

Bugün 'da bölgesel sağanak yağış geçişleri görülecek. Özellikle öğle saatleri itibariyle ve civarlarında yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Muğla, Afyonkarahisar, Kırşehir, Konya, Ankara'nın batı ilçeleri, Kırklareli kıyıları ve İstanbul'un kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Çanakkale, İzmir, Balıkesir'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri, Kuzey Ege kıyıları ve Edirne'nin güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevreleri (Çatalca ve Arnavutköy) hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Beypazarı, Nallıhan ve Ayaş ilçeleri

İstanbullular dikkat! Meteoroloji 2 bölgeyi saat verip uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Arnavutköy, İstanbul, Çatalca, Yaşam, Güncel


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