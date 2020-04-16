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İstanbullular "evde kal" çağrısına uyuyor

İstanbul'da güneşli bir gün olmasına rağmen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulduğu görüldü.

16.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:18
İstanbullular
İstanbul 'da güneşli bir gün olmasına rağmen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulduğu görüldü.
Birçok iş yerinin alınan tedbirler kapsamında geçici olarak kapatılması, şehre giriş çıkışların durdurulması ve 20 yaşından küçük, 65 yaşından büyük vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından kentte insan ve araç yoğunluğu azaldı.

Havanın güneşli olmasına rağmen park, sahil ve meydanlar başta olmak üzere vatandaşların vakit geçirmeyi tercih ettiği bölgeler boş kaldı. Salgın sebebiyle vatandaşların büyük oranda çağrılara uyarak evde kalmayı tercih ettiği, cadde ve sokaklarda ihtiyaçlarını karşılamak için fırına ya da markete giden az sayıda insan olduğu görüldü.

Polis ve belediye görevlileri, kentin birçok noktasında önlem alarak görev alanları kapsamında çalışma yaptı.

Normal günlerde kalabalık olan Üsküdar , Salacak, Kadıköy sahilleri ve meydanlarında bugün sessizlik hakimdi. Vatandaşların çoğunlukla "evde kal" uyarısına riayet ettiği görüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Üsküdar, Polis, Güncel
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