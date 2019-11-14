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İSTANBULLULAR GÜNE SİSLE UYANDI

İSTANBULLULAR GÜNE SİSLE UYANDI İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

14.11.2019 06:09 | Son Güncelleme: 14.11.2019 06:09İSTANBULLULAR GÜNE SİSLE UYANDI

İSTANBULLULAR GÜNE SİSLE UYANDI

'da sabahın ilk ışıklarıyla etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler uyarıldı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU- Ali Kerem BENGİ-Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.  Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü sis nedeniyle sürücüler tabelalarla sise karşı uyarıldı. Sisin Anadolu yakasında da yer yer etkili olduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-TEM ve D-100 karayolunda etkili olan sis

-Siste metrobüse yürüyen vatandaşlar

-D-100 karayolundan görüntü

-Sise karşı tabelalardan yapılan uyarı

-Genel ve detay görüntüler

-Çamlıca Tepesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

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Avrupa Yakası, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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