İstanbullular güzel havanın tadını çıkardı

Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular, serinlemek için Boğaz kıyısında vakit geçirdi.

21.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:16
Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular, serinlemek için Boğaz kıyısında vakit geçirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreciyle birlikte, İstanbul Boğazı'ndaki hareketlilik yeniden başladı.
Yaz aylarında İstanbul Boğazı'nda sıkça rastlanan insan manzaraları, objektiflere takıldı. Vatandaşlar kendilerini İstanbul'un eşsiz manzarası eşliğinde Boğaz'ın serin sularına bıraktı.
Bazı vatandaşlar serinlemek için Salacak Sahili'ni tercih ederken, bazıları da buradaki kayalıklarda oturarak denize girenleri seyretti.
Vatandaşların deniz girmek için tercih ettiği bir başka yer ise Sarayburnu oldu. Öte yandan Florya Sahili'ndeki Menekşe Plajı'nda da yoğunluk olduğu gözlendi. Zeytinburnu Sahili de piknik yapanların tercih ettiği lokasyon oldu. İstanbullular güzel havanın tadını çıkardı

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel, Haber

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