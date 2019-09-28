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Yaşanan deprem sonrası İstanbullular ikinci geceyi de dışarıda geçirdi

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle İstanbullular ikinci geceyi de parklarda geçirdi.

28.09.2019 08:07

İstanbul'daki depremin ardından evlerine girmekten endişe eden az sayıda kent sakininin park ve sahildeki bekleyişi dün gece de sürdü.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı İstanbullular, geceyi de parklarda ve sahilde geçirmeyi tercih etti.

POLİS GÜVENLİK NÖBETİ TUTTU

Güngören'de bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı'na gelenlerin bir kısmı gecenin ilerleyen saatlerinde evlerinin yolunu tuttu ancak bazılarının geceyi parkta kurdukları çadırlarda geçirdikleri görüldü. Geceyi dışarıda geçirmeyi tercih eden az sayıda vatandaş nedeniyle polis çevrede güvenlik nöbeti tuttu.

Yaşanan deprem sonrası İstanbullular ikinci geceyi de dışarıda geçirdi

Marmara Denizi, İstanbul, Silivri, Deprem, Güncel

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