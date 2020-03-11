Menü
Haberler ›› Sağlık ››İstanbullular, 'Koronavirüs'üne karşı önlemlerini aldı - Haberler

İstanbullular, "Koronavirüs"üne karşı önlemlerini aldı

İstanbullular, "Koronavirüs"üne karşı önlemlerini aldı Vatandaşlar, metrobüse binmeden önce maske takıp el dezenfektanı kullandı Sağlık Bakanı Dr.

11.03.2020 07:53 | Son Güncelleme: 11.03.2020 07:54
İstanbullular, "Koronavirüs "üne karşı önlemlerini aldı
Vatandaşlar, metrobüse binmeden önce maske takıp el dezenfektanı kullandı
İSTANBUL - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, gece saatlerinde Türkiye 'de ilk "Koronavirüsü" olan erkek bir şahsın olduğunu Ankara'da gerçekleştirdiği basın toplantısı ile Türkiye ve dünyaya duyurmuştu. Bunun üzerine sabah saatlerinde işe gitmek isteyen İstanbullu vatandaşlar, önlemlerini alarak evden dışarı çıktıklarını ifade ettiler. Vatandaşların maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü.
90 gün önce Çin'in Wuhan Kentinde ortaya çıkan ve küresel bir şekilde dünyaya yayılan "Koronavirüsü" salgını Türkiye'de de kendini gösterdi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettiin Koca, gece saatlerinde Türkiye'ye Avrupa üzerinden gelen erkek bir şahsın, tahlil sonuçlarının pozitif çıktığını basın açıklaması ile duyurmuştu.
Bunun üzerine İstanbullu vatandaşlar sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıktıları esnada maske takarak toplu taşıma araçlarını kullandıkları görüldü. Vatandaşlar virüse karşı hazırlıklı olduklarını da ifade ettiler. İstanbullular,

Kaynak: İHA

Etiketler : fahrettin koca, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi Haberler
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı Haberler
Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı Haberler
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı "14 gün kuralı" hakkında bilgilendirmede bulundu
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz Haberler
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Haberler
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Mesut Bakkal şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık Haberler
Mesut Bakkal şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor Haberler
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor