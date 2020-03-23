Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››- İstanbullular sağlık çalışanlarını alkışladı - Haberler

- İstanbullular sağlık çalışanlarını alkışladı

- İstanbullular sağlık çalışanlarını alkışladı İstanbullular, saat 21.00'de balkon ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.

23.03.2020 22:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:11
- İstanbullular sağlık çalışanlarını alkışladı
İSTANBUL - İstanbullular, saat 21.00'de balkon ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.
Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de yaptığı konuşmada saat 21.00'de alkışlarla destek istemiş ve 3 gün boyunca vatandaşlar balkon ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkış ve ıslıklarla destek vermişti. İstanbullular, saat 21.00'i gösterdiğinde yine balkon ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Bazı vatandaşlar da farkındalık için ıslıklar çalıp, evlerinin ışıklarını kapatıp açtı. - İstanbullular sağlık çalışanlarını alkışladı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

- İstanbullular sağlık çalışanlarını alkışladı
Etiketler : Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

Hırsızların yeni gözdesi: Toptancı depoları - Haberler AB ülkeleri Covid-19 nedeniyle bütçe kurallarını askıya aldı - Haberler Kastamonu'da iki yaşlı şahıs, ormanda alkol alırken yakalandı - Haberler Tek odalı evde 9 nüfusla yaşama tutunmaya çalışıyor - Haberler Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir - Haberler Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti - Haberler Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi - Haberler Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti - Haberler New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı - Haberler
Loading