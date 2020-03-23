- İstanbullular sağlık çalışanlarını alkışladı

- İstanbullular sağlık çalışanlarını alkışladıİSTANBUL - İstanbullular, saat 21.00'de balkon ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi. Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de yaptığı konuşmada saat 21.00'de alkışlarla destek istemiş ve 3 gün boyunca vatandaşlar balkon ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkış ve ıslıklarla destek vermişti. İstanbullular, saat 21.00'i gösterdiğinde yine balkon ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Bazı vatandaşlar da farkındalık için ıslıklar çalıp, evlerinin ışıklarını kapatıp açtı.

Kaynak: İHA

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