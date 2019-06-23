23.06.2019 08:44
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23 Haziran İstanbul seçiminde nasıl oy kullanacağım? İşte adım adım oy kullanma rehberi

23 Haziran İstanbul seçimi için 10 milyon 560 bin 963 seçmen sandık başına gidiyor. Peki nasıl oy kullanacağız? İşte adım adım oy kullanma rehberi...

2019 yerel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul seçmeni 23 Haziran 2019 tarihinde tekrar sandık başına gidiyor. İstanbul seçiminde 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kullanılan sandık seçmen listeleri kullanılacak. Peki nasıl oy kullanacağız? İşte oy kullanma rehberi...

NASIL OY KULLANACAĞIM?

Kimlik Belgenizi Unutmayın

Oy verme günü yanınıza TC. Kimlik Numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayın.

Oy pusulanızı alıp kabine geçin

Oy pusulasını zarf ve "EVET" mührünü alıp kapalı bölüme geçin.

Oyunuzu kullanıp zarfı kapatın

Oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basın, pusulanızı zarfa koyarak zarfı kapatın.

Sandığa gidin

Oy zarfını sandığa atın.

İmzanızı mutlaka atın

Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

23 Haziran İstanbul seçiminde nasıl oy kullanacağım? İşte adım adım oy kullanma rehberi
İstanbul , Politika , Güncel

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