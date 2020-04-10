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İstanbullular sokağa çıkma yasağına saatler kala marketlere akın etti (2)

İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bu gece 24.00'te başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar marketlere akın etti.

10.04.2020 23:13 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:15
İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bu gece 24.00'te başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar marketlere akın etti.
Bu gece saat 24.00'te başlayıp, Pazar akşamı saat 24.00'te sona erecek olan ve aralarında İstanbul'un da bulunduğu büyükşehir statüsündeki 30 ili kapsayan sokağa çıkma yasağı, vatandaşların market ve fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturmasına neden oldu.
Sosyal mesafe kuralına uyarak, alışveriş yapan vatandaşların daha çok gıda ürünleri aldığı görüldü.
Bu arada, iki günlük sokağa çıkma yasağı öncesi ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğunun artmasına sebep oldu. İstanbullular sokağa çıkma yasağına saatler kala marketlere akın etti (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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