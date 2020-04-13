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İstanbullular Süleyman Soylu için balkonlara çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına yönelik vatandaşlar sokağa çıkma yasağının bittiği saat 24.00'de balkonlara ve camlara çıkarak alkışlarla karşı çıktı.

13.04.2020 00:15 | Son Güncelleme: 13.04.2020 00:15
İstanbullular Süleyman Soylu için balkonlara çıktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına yönelik vatandaşlar sokağa çıkma yasağının bittiği saat 24.00'de balkonlara ve camlara çıkarak alkışlarla karşı çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, korona virüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz Cuma günü gece yarısı itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta 48 saat geçerli olacak sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların dışarıya çıkmasıyla yaşananlar nedeniyle bu akşam istifa ettiğini duyurmuştu. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamayla, Bakan Soylu'nun istifasının kabul edilmediği açıklandı. Bakan Soylu'nun istifası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar Bakan Soylu'nun istifasına yönelik, sokağa çıkma yasağının bittiği saat 24.00'de balkon ve camlara çıkarak alkışlarla karşı çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleyman Soylu, Zonguldak, Güncel
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