Haberler » Güncel » İstanbullular tarih ile iç içe koştu - Haber

İstanbullular tarih ile iç içe koştu

İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve koşuculara seri yarış imkanı sunan 'İstanbul'u Koşuyorum' etkinliğinin üçüncü özel etabı olan Tarihi Yarımada Koşusu, 500 sporseverin katılımıyla tarih ile içe içe bir parkurda koşuldu.

24.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:00İstanbullular tarih ile iç içe koştu
İBB tarafından düzenlenen ve koşuculara seri yarış imkanı sunan 'İstanbul'u Koşuyorum' etkinliğinin üçüncü özel etabı olan Tarihi Yarımada Koşusu, 500 sporseverin katılımıyla tarih ile içe içe bir parkurda koşuldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 'İstanbul'u Koşuyorum' serilerinin bu yıl ki üçüncü özel etabı Tarihi Yarımada Koşusu 'te düzenlendi. Seriye yeni eklenen ve ilk kez koşulan bu özel etap 'Tarihi Yarımada'da koşmak ister misin?' sloganı ile gerçekleştirildi. Etkinlikte 500 sporsever tarih ile iç içe bir ortamda koştu.
KADINLARDA ÇIĞIL UZUN KAZANDI
100 gönüllünün de görev aldığı 5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen çipli koşuda, Kadınlar Genel Klasman Kategorisi'nde 21.56 dakikalık derecesi ile Çığıl Uzun bitiş çizgisine ilk ulaşan koşucu oldu. 22.07 dakikalık derecesi ile Meral Diler ikincilik kürsüsüne çıkarken, 24.03 dakikalık derecesi ile Gülçin Ayşe Atay yarışı üçüncü olarak tamamladı.
ERKEKLERDE DOĞA NALBANTOĞLU BİRİNCİ OLDU
Erkekler Genel Klasman Kategorisi'nde ise birincilik kürsüsüne 15.41 dakikalık derecesi ile Doğa Nalbantoğlu çıkarken, 17.05'lik derecesi ile Diyar Öztürk ikinci, 17.12'lik derecesi ile Anlahed Belhak Nakib üçüncü olarak yarışı tamamladı.
Etkinlikte ayrıca İBB başkan danışmanı ve Spor İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yıldız, İstgüven A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Can Buğday ve Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur da sporcularla birlikte koştu.
'İstanbul'u Koşuyorum' serisi bu yıl üçü özel etap olmak üzere 7 etaptan oluşuyor. 'İstanbul'u Koşuyorum' serisi, yarışların son ayağı olan Bebek etabıyla sona erecek.
(İHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultanahmet, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:34 Edirne keşan'da yerel gazeteye silahlı saldırı
15:34 24 Kasım Öğretmenler Günü
15:33 Soğan görünümü verilen uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi tutuklandı
15:32 ESENYURT'TAKİ SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 KİŞİ YARALANDI
15:32 Binali Yıldırım İzmir'de hedef, tekli eğitimi yüzde 100'e çıkarmak
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
15:15 Konuşurken araya giren küçük kız "Reis dede" diyerek Erdoğan'ı güldürdü
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
13:36 Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
24.11.2019 15:34:49