İstanbullular tarih ile iç içe koştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" serilerinin bu yıl ki üçüncü özel etabı Tarihi Yarımada Koşusu 24 Kasım Pazar günü Sultanahmet'te gerçekleştirildi. Seriye yeni eklenen ve ilk kez koşulan bu özel etap 'Tarihi Yarımada'da koşmak ister misin?' sloganı ile yapılan etkinlikte 500 sporsever tarih ile iç içe bir ortamda koştu.

100 gönüllünün de görev aldığı 5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen çipli koşuda, Kadınlar Genel Klasman Kategorisi'nde 21:56 dakikalık derecesi ile Çığıl Uzun bitiş çizgisine ilk ulaşan yarışçı oldu. 22:07 dakikalık derecesi ile Meral Diler ikincilik kürsüsüne çıkarken, 24:03 dakikalık derecesi ile Gülçin Ayşe Atay yarışı üçüncü olarak tamamladı.

Erkekler Genel Klasman Kategorisi'nde ise birincilik kürsüsüne 15:41 dakikalık derecesi ile Doğa Nalbantoğlu çıkarken, 17:05'lik derecesi ile Diyar Öztürk ikinci, 17:12'lik derecesi ile Anlahed Belhak Nakib üçüncü olarak yarışı bitirdi.

Etkinlikte, İBB Başkan Danışmanı ve Spor İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yıldız, İstgüven A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Can Buğday ve Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur da sporcularla birlikte koştu.

Nefes egzersizleri ve ısınma hareketleriyle başlayan etkinlik, Dj Performansı ile renklenirken ödül töreninin ardından son buldu. İstanbullular tarihi dokuda hem yarıştılar hem de eğlenceli bir Pazar yaşadılar.

Son etap 8 Aralık'ta Bebek'te

Bu yıl üçü özel etap olmak üzere 7 etaptan oluşan "İstanbul'u Koşuyorum" serisi, yarışların son ayağı olan Bebek etabıyla sona erecek. Proje, İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu gibi Türkiye'deki yol yarışlarına katılımı teşvik etmek amacıyla 2016 yılında başladı.

Etkinlik, katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemeyi ve koşmaya yeni başlayanları kısa mesafeli yarışlara adapte edebilmeyi amaçlıyor. Dereceye girenlerin çeşitli hediyelerle ödüllendirildiği koşuların her birinde özel tasarımlı ayrı bir madalya veriliyor. 4 seri yarışı da tamamlayan koşucular madalyalarını birleştirerek 'İstanbul'u Koşuyorum' madalyasını tamamlamış olacaklar.