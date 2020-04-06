Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbullular, toplu taşımalarda maske kuralına özen gösteriyor

Korona virüsten korunmak için alınan tedbirler kapsamında hayata geçirilen 'toplu taşımalarda maske takma zorunluluğu' kuralına vatandaşlar özen gösteriyor.

06.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:20
İstanbullular, toplu taşımalarda maske kuralına özen gösteriyor
Korona virüsten korunmak için alınan tedbirler kapsamında hayata geçirilen 'toplu taşımalarda maske takma zorunluluğu' kuralına vatandaşlar özen gösteriyor. Toplu taşımaları kullanan vatandaşlar, maske ve eldiven takarak kişisel önlemlerini alıyor.
Korona virüsten korunmak için her geçen gün yeni tedbirler alınıyor. Tedbirler kapsamında otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarında maske takma zorunluluğu hayata geçirilmiş, aksi halde vatandaşların toplu taşımalara alınmayacakları belirtilmişti. Toplu taşımaları kullanan vatandaşların bu kurala uydukları görüldü. Eldiven ve maske takarak otobüslere binen vatandaşlar, virüse karşı kişisel önlemlerini almaya devam ediyor.
Maske ve eldiven takarak otobüse binen Yaren Şahin isimli bir vatandaş, "Tedbirlerimizi aldık. Tedbirlerin yeterli olduğunu düşünüyorum ancak bazı insanların halen daha ihmalleri var. Kimisi maske takıyor, kimisi takmıyor. Kendimizi ve başkalarını düşünüyorsak öncelikle tedbirlerimizi almalıyız. Eldiven ve maske de buna bir etken oluyor" dedi. Vatandaşlardan Erdal Dinç, "Kişisel olarak tedbirimizi aldık. Hem kendi hem de çevremizdeki insanların sağlığı için bence çok güzel bir şey, maske ve eldivenle, koruyucu tedbirler" diye konuştu.
Bir otobüs şoförü ise, "Maske takmayan yolcuları almıyoruz, uyarıyoruz. Çünkü hem yolcuların hem de bizim sağlığımız açısından. Kendimizi ve ailelerimizi düşünmek zorundayız. Yine koltuk sayımız dolduğu zaman da yolcu almıyoruz duraktan" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İstanbullular, toplu taşımalarda maske kuralına özen gösteriyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki adam salgını ciddiye almayanları uyardı Haberler
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki adam salgını ciddiye almayanları uyardı
Emeklilerin merakla beklediği gün geldi! Paralar yarından itibaren hesaplarda olacak Haberler
Emeklilerin merakla beklediği gün geldi! Paralar yarından itibaren hesaplarda olacak
Zabıta çaldı, itfaiyeci söyledi! Karantinadaki halka seyyar konser Haberler
Zabıta çaldı, itfaiyeci söyledi! Karantinadaki halka seyyar konser
Hazırlıklar tamam! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti Haberler
Hazırlıklar tamam! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Duvara çarpan otobüs şoförü: Tansiyonum düştü, fark edemedim Haberler
Duvara çarpan otobüs şoförü: Tansiyonum düştü, fark edemedim
Ünlü oyuncu, ’Kıymetlim’ dediği yakınını koronaya kurban verdi Haberler
Ünlü oyuncu, "Kıymetlim" dediği yakınını koronaya kurban verdi
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye’deki vaka sayısı 600 ila 900 bin Haberler
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Salgında, bir ülke daha 100 bin vaka sayısını aşanlar listesine girdi Haberler
Salgında, bir ülke daha 100 bin vaka sayısını aşanlar listesine girdi

Son Dakika Güncel Haberleri

10:50: Konya'da sokak hayvanları unutulmadı - Haber 10:50: - Florida'da 3 bin 500 araç alev alev yandı - Haber 10:50: Erzincan Valisi Arslantaş: "AA, doğru ve tarafsız habercilik yapma ilkelerinden ödün vermedi" - Haber 10:49: DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Haber 10:49: Hakkari halkı "evde kal" uyarılarına uydu - Haber 09:54: Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı - Haber 09:48: Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı - Haber 09:41: Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim - Haber 09:35: Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 09:30: Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı? - Haber 09:16: Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı - Haberler 08:54: Soylu'dan, gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil - Haber