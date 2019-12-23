"İstanbullular yılın en uzun gecesinde Artbat ile buluştu"

ELEKTRONİK müzik ile uğraşan Ukraynalı ikili Artbat, 21 Aralık Cumartesi gecesi İstanbullu müzikseverler ile buluştu. Module isimli mekanda gerçekleştirilen ikilinin sahne performansından önce adını dünyaya duyuran Türk DJ Volkan Gunduz setin başındaydı. Yılın en uzun gecesinde gerçekleşen etkinlik sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Dünyanın en iyi gece kulüpleri ve festivallerinde gerçekleştirdikleri performanslarla elektronik müzik arenasında başarısını ispat eden Artbat, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta sahne aldı.

Module'de ilk olarak bu zamana kadar birçok önemli elektronik müzik odağındaki festival ve gece kulübündeki başarılı performanslarıyla dikkat çeken Volkan Gunduz DJ setiinn başına geçti. Yaklaşık 3 saatlik bir performansın ardından katılımcılarla buluşan Ukraynalı ikili Artbat, techno ve deep house tınıları taşıyan çalışmalarını sergiledi.

Red Bull iş birliğiyle gerçekleşen etkinlik sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

- İstanbul