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İstanbullular Zeytinburnu sahiline akın etti

Korona virüs salgını nedeniyle yetkililerin tedbir almasına ve "evde kalın" uyarılarına rağmen İstanbullular Zeytinburnu sahiline akın etti.

22.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:10
İstanbullular Zeytinburnu sahiline akın etti
Korona virüs salgını nedeniyle yetkililerin tedbir almasına ve "evde kalın" uyarılarına rağmen İstanbullular Zeytinburnu sahiline akın etti. Sahilde piknik ve yürüyüş yapan vatandaşlar havadan görüntülendi.
Tüm dünyada ve Türkiye 'de korona virüse karşı önlemler alınmaya devam edilirken, yetkililer vatandaşlara mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Günlerdir yapılan uyarılara rağmen vatandaşlar hafta sonu Zeytinburnu sahiline akın etti. Bazı vatandaşlar piknik yaparken, bazıları da yürüyüş yaptı. Sahilde oturan ve yürüyüş yapan vatandaşlar havadan görüntülendi.
(Erdal Can İçelli/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Zeytinburnu, Türkiye, Güncel

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