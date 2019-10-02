Haberler » Güncel » Haber

İstanbullulara Şehre Dönüş Alışveriş Şenliği

Akmerkez, tatilin son bulup okulların açıldığı bugünlerde İstanbulluları Şehre Dönüş Alışveriş Şenliği'nde buluşturacak.

02.10.2019 11:00İstanbullulara Şehre Dönüş Alışveriş Şenliği
Akmerkez, tatilin son bulup okulların açıldığı bugünlerde İstanbulluları Şehre Dönüş Alışveriş Şenliği'nde buluşturacak.

Akmerkez Şehre Dönüş Alışveriş Şenliği, tasarım tutkunları için kapılarını 3-4-5 Ekim tarihlerinde açıyor. Yapılan açıklamada; şenlik, ev dekorasyonu ve tekstili, bebek, çocuk ürünleri, pijama ve yaz koleksiyonları ile birbirinden özel tasarım ürünlerden oluşurken; butik markalarla kendini ve sevdiklerini şımartmak isteyenler için birbirinden özel parçaların bir arada olduğu şenlikte ziyaretçiler, ayakkabıdan çantaya mücevherden takıya aradıklarını bulabilecek. Hayvan dostlarının da unutulmadığı şenlikte, kedi ve köpek mamaları da satışta olacak.

Şehre Dönüş Alışveriş Şenliği, etkinlik alanında gerçekleşecek. - İSTANBUL

Akmerkez, Dönüş, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:01 Bakan soylu: yaya geçitlerinde ölüm oranı yüzde 34,5 azaldı
17:01 Sarıgöl'de 4 mahalleyi bağlayan yolda asfaltlama çalışmaları
17:01 Zonguldak'ta gerçeğini aratmayan tatbikat
17:00 Suudi alim Avde'nin karar duruşması 10 Ekim'de
17:00 Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda yangın
17:00 Batman'da polisin düzenlediği operasyonlar
17:00 Antalya kardeşine doğum günü hediyesi 'adalet' istedi