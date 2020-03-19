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İstanbullulardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

İstanbullulardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

19.03.2020 21:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:43
İstanbullulardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
İstanbul 'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür için evlerinin balkonlarından alkış tuttu.

Kentte saatler 21.00'i gösterdiğinde farklı ilçelerden vatandaşlar, evlerinin balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarına verilen alkışlı desteğe katıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : İstanbul, Dünya

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