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İstanbulluları dolu sürprizi karşıladı

İstanbulluları dolu sürprizi karşıladı İstanbul'un bazı bölgelerinde önce kar, sonra dolu yağışının etkili olması vatandaşları şaşırttı.

18.03.2020 19:13 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:17
İstanbulluları dolu sürprizi karşıladı
İSTANBUL - İstanbul'un bazı bölgelerinde önce kar, sonra dolu yağışının etkili olması vatandaşları şaşırttı.
İstanbul'da bazı bölgelerde yüksek kesimlerde önce kar yağışı etkili olurken, bazı bölgelerde de dolu yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde bir anda başlayan dol yağışı vatandaşları şaşırttı. Bazı vatandaşlar doluya hazırlıksız yakalanırken, bazıları da şemsiyelerle dolu yağışına karşı önlem aldı. İstanbulluları dolu sürprizi karşıladı

Kaynak: İHA

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İstanbulluları dolu sürprizi karşıladı
Etiketler : İstanbul, Güncel

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