İstanbulluları heyecanlandıran kar yağışı yüksek kesimlerde başladı

İstanbul'da yeni yılın ikinci gününde sabah saatlerinden itibaren bazı yüksek kesimlerde kar etkisini göstermeye başladı. Özellikle Aydos Ormanlarında yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ormanlık alan beyaza büründü.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Lapa lapa yağan kar nedeniyle ormanda renkli görüntüler oluştu. Karın yağmasıyla beyaza bürünen Aydos Ormanı drone ile havadan görüntülendi.

DOĞU'DA KAR BATI'DA SAĞANAK

Yeni yılda Doğu kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken; Batı'da ise sağanak yağış etkisini hissettiriyor. Gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM; Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı yaparken, oluşabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi tehlikeler karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi.