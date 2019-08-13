İstanbulluların bayram tatilinde akın ettiği Anadolu Kavağı havadan görüntülendi

İSTANBUL - Beykoz'daki Anadolu Kavağı, bayram tatilinde vatandaşların uğrak yerlerinden biri oldu. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, gerek doğası gerekse tarihi yapılarıyla zengin bir atmosfere sahip olan Anadolu Kavağı'na adeta akın etti. Anadolu Kavağı'nda bulunan Yoros Kalesi ve çevresi drone ile havadan görüntülendi. Eşsiz boğaz manzarasına sahip olan ve yüzyıllar öncesinden kalma çeşme, cami ve kale gibi yapıları bölgesinde bulunduran Anadolu Kavağı, bayram tatilinde vatandaşların uğrak yeri oldu. Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Anadolu Kavağı'na gelerek hem boğaz manzarasına karşı doğa gezileri yaptılar, hem de 1593 yılına ait Midilli Ali Reis Camii, 18. yüzyıldan kalma Cevriye Hatun Çeşmesi ve Bizans döneminden kalma Yoros Kalesi gibi tarihi yapıları da yerinde görme imkanı buldular. Ayrıca vatandaşlar, yöreye has krep, midye tava ve çeşitli deniz ürünlerini yiyip, birbirinden farklı dükkanlardan da dilediklerince alışveriş yaptılar.Boğaz manzarası karşısında bulunan Yoros Kalesi'ni gezen bir vatandaş, "Gayet güzel, ağaçlık, gayet ferah. Havadar. Köprüye de nazır. Yer güzel, gelinmesi lazım. Gerek tarihi gerek havasıyla güzel bir yer" dedi.600 yıllık Tarihi Midilli Ali Reis Çınarı yeniden dikildiAnadolu Kavağı'nda bulunan 600 yıllık Tarihi Midilli Ali Reis çınarı, 2017 yılında yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle, vatandaşların namazda olduğu bir vakitte Midilli Ali Reis Camii'nin üzerine yıkılmıştı. Duruma el atan Beykoz Belediyesi, 224 santimetre çapında ve 30 metre boyunda olan ağaçta kök besleme, budama ve kaldırma çalışmaları yaptı. Ağaç, yerine oturtulmadan önce ise kazı işlemiyle mevcut yerinden daha öne kaydırılarak ve alt kısmı 4 kamyon toprak ile desteklenmiş ve hendek açılarak oturtma işlemi yapılmıştı. Normal şartlarda yeşermesi zor olan ağaç, bu çalışmalar sonucunda yeniden yeşermeye başladı.Tarihi ağaç hakkında konuşan bir vatandaş, "Bu ağacın yıkılmasıyla camimiz yıkıldı. Restorasyonuna başladılar. Aşağı yukarı 2 sene sürecek ve güzel bir cami çıkacak ortaya. Güzel olacak camimiz. Çok eski bir çınarımız var, devasa bir ağaçtı bu. Yer değişti ağaç ve tuttu" dedi.Fatma Hatun çeşmesi hayat bulduBeykoz Belediyesi, Anadolu Kavağı'ndaki tarihi yapılardan biri olan Fatma Hatun Çeşmesi'nde de restorasyon çalışmaları yürüttü. Yüzyıllar öncesinden kalma çeşme, restorasyon çalışmaları ile yeniden hayat buldu.Çeşmenin tarihinden bahseden bir vatandaş, "Bu çeşme 1138 tarihinde yapılmış eski Kur'an yazısına göre. Burada kuyu var yanında. Kuyu var yanında, kuyudan su doldururlardı sudan içerlerdi . 1984 senesinde kanalları değişince atık su karıştı ve iptal ettiler. Fatma Hatun adlı bir kadın tarafından yaptırılmış" diye konuştu.Beykozluların akın ettiği Anadolu Kavağı'ndaki Yoros Kalesi ve çevresi drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA