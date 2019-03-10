10 Mart 2019, 18:24
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İstanbulspor: 0 - Altınordu: 1

İstanbulspor: 0 - Altınordu: 1

İSTANBUL / DHASTAT: Esenyurt Necmi KadıoğluHAKEMLER: Mustafa Aydın, Murat Temel, Furkan ÜrünİSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Bauque (Dk. 29 Eslem Öztürk), Wellington, Etoga, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 59 Barış Örücü), Muhsin Yıldırım, Onur Ergün, Ali Dere, Cajic (Dk.

İSTANBUL/ DHA

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Mustafa Aydın, Murat Temel, Furkan Ürün

İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Bauque (Dk. 29 Eslem Öztürk), Wellington, Etoga, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 59 Barış Örücü), Muhsin Yıldırım, Onur Ergün, Ali Dere, Cajic (Dk. 70 Perovic), Halil İbrahim Sönmez, İbrahim Yılmaz

ALTINORDU: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün, Alican Özfesli (Dk. 46 Mehmet Murat Uçar), Muhammed Mert (Dk. 81 Berkay Samancı), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 46 Mehmet Enes Sığırcı), Anıl Koç, Sefa Yılmaz

GOL: Dk. 26 Anıl Koç (Altınordu)

KIRMIZI KART: Dk. 38 Yusuf Acer (Altınordu)

SARI KARTLAR: Dk. 71 Sefa Yılmaz (Altınordu), Dk. 74 Ali Dere (İstanbulspor)

Spor Toto 1. Lig'in 25'inci hafta mücadelesinde İstanbulspor, sahasında Altınordu'ya 1 - 0 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren tek golü 26'ncı dakikada Anıl Koç kaydetti. Spor
Kaynak: DHA


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