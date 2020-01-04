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İstanbulspor 2'nci yarı hazırlıklarına başladı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da başladı.

04.01.2020 19:32 | Son Güncelleme: 04.01.2020 19:32 İstanbulspor 2'nci yarı hazırlıklarına başladı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden , ikinci yarı hazırlıklarına 'da başladı.

Teknik direktörlük görevine yeniden Fatih Tekke'yi getiren İstanbul ekibi, Antalya'da yapılan kamp ile ikinci yarı hazırlıklarına start verdi.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin konuşması ile başlayan antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle devam etti. Çalışma daha sonra topla çalışmalar ve taktik idmanla devam etti. İstanbulspor, ikinci yarı hazırlıklarını 12 Ocak'a Antalya'da sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İdmandan detaylar

Fatih Tekke'den detaylar



Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Fatih Tekke, Antalya, Spor

Kaynak: DHA

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