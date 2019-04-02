İstanbulspor - Eskişehirspor: 2-1

STAT: Esenyurt
Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Hakan Ceylan
, Hüseyin Aylak
, Hakan Karabalcık
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal
, Muhsin Yıldırım
, Wellington
, Atchom, Tuncer Duhan Aksu
, Onur Ergün
, Eslem Öztürk, Muhammed Enes
Durmuş (Dk. 85 Bauque), Uygar Mert Zeybek
(Dk. 37 Cajic), Ali Dere
(Dk. 68 İbrahim Halil
Çolak), İbrahim Yılmaz
ESKİŞEHİRSPOR: Melih Ağa, Hakan Aslantaş
, Berkay
Tolga Dabanlı, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 77 Fıratcan Üzüm), Sekidika, Issah, Mete Kaan
Demir (Dk. 46 Sissoko), Emre Güral
, İbrahim Halil Öner
(Dk. 46 Milinkovic), Mehmet Özcan
GOLLER: Uygar Mert
Zeybek, İbrahim Yılmaz (İstanbulspor
) - Erdal Akdarı (Eskişehirspor
)
KIRMIZI KART: Dk. 82 Issah (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Wellington, Cajic, Muhammed Alperen
Uysal, Muhammed Enes Durmuş (İstanbulspor) - Berkay Tolga Dabanlı, Milinkovic (Eskişehirspor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında İstanbulspor kendi sahasında Eskişehirspor'u 2-1 yendi.
Wellington, Muhammed Alperen Uysal, İstanbulspor, Spor
Kaynak: DHA