02 Nisan 2019, 21:09
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İstanbulspor - Eskişehirspor: 2-1

İstanbulspor - Eskişehirspor: 2-1

STAT: Esenyurt Necmi KadıoğluHAKEMLER: Hakan Ceylan, Hüseyin Aylak, Hakan KarabalcıkİSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 85 Bauque), Uygar Mert Zeybek (Dk. 37 Cajic), Ali Dere (Dk.



STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Hakan Ceylan, Hüseyin Aylak, Hakan Karabalcık

İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 85 Bauque), Uygar Mert Zeybek (Dk. 37 Cajic), Ali Dere (Dk. 68 İbrahim Halil Çolak), İbrahim Yılmaz

ESKİŞEHİRSPOR: Melih Ağa, Hakan Aslantaş, Berkay Tolga Dabanlı, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 77 Fıratcan Üzüm), Sekidika, Issah, Mete Kaan Demir (Dk. 46 Sissoko), Emre Güral, İbrahim Halil Öner (Dk. 46 Milinkovic), Mehmet Özcan

GOLLER: Uygar Mert Zeybek, İbrahim Yılmaz (İstanbulspor) - Erdal Akdarı (Eskişehirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 82 Issah (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Wellington, Cajic, Muhammed Alperen Uysal, Muhammed Enes Durmuş (İstanbulspor) - Berkay Tolga Dabanlı, Milinkovic (Eskişehirspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında İstanbulspor kendi sahasında Eskişehirspor'u 2-1 yendi. Wellington, Muhammed Alperen Uysal, İstanbulspor, Spor
Kaynak: DHA



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