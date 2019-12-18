F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fenerbahçe, İstanbulspor deplasmanına konuk oluyor.

Ülker Stadı'ndaki ilk maçı 4-0 gibi rahat bir skorla kazanan ve tur için büyük avantaj elde eden Fenerbahçe, rövanşta da avantajını koruyarak son 16 takım arasına kalmak istiyor.

Saat 20:45'te başlayan mücadeleyi Emre Malok yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıkacak 11'leri şu şekilde;

İSTANBULSPOR: Umut, Wellington, Zafer, Mehmet, Süleyman, Berkay, Kağan, Oğuzhan, Muhammed, Yavuzhan, Allahyar

FENERBAHÇE:Harun, Murat, Zanka, Rami, Jailson, Tolga, Tolgay, Alper, Deniz, Ferdi, Mevlüt