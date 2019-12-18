Haberler » sportradar » F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı - Haberler

F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında İstanbulspor deplasmanına konuk oluyor. İlk maçı 4-0 kazanan Fenerbahçe, bir üst tura adını yazdırmak istiyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

18.12.2019 20:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:54F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında , deplasmanına konuk oluyor.

Ülker Stadı'ndaki ilk maçı 4-0 gibi rahat bir skorla kazanan ve tur için büyük avantaj elde eden Fenerbahçe, rövanşta da avantajını koruyarak son 16 takım arasına kalmak istiyor.

Saat 20:45'te başlayan mücadeleyi Emre Malok yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıkacak 11'leri şu şekilde;

İSTANBULSPOR: Umut, Wellington, Zafer, Mehmet, Süleyman, Berkay, Kağan, Oğuzhan, Muhammed, Yavuzhan, Allahyar

FENERBAHÇE:Harun, Murat, Zanka, Rami, Jailson, Tolga, Tolgay, Alper, Deniz, Ferdi, Mevlüt


Türkiye Kupası, İstanbulspor, Ülker Stadı, Fenerbahçe, Sportradar, Spor

HABER YORUMLARI
sportradar

Son Dakika Haberleri

21:31 Acı ama gerçek! Türkiye'de son 24 saat içinde 4 kişi intihar etti! - Haberler
21:27 Çinli NetEase firması Mesut Özil'i Pro Evolution Soccer (PES) 2020 oyunundan çıkardı - Haberler
21:21 Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
21:18 Paris'te protestolar sırasında yanan motora itfaiye ekipleri müdahale etti - Haberler
21:18 Domuz avında vurulan gencin hayati tehlikesi sürüyor - Haberler
20:40 F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı - Haberler
20:03 Eve gelen ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! Kadın öldü, eş baygın halde bulundu - Haberler
18:45 Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ın TV kanalı alacağı iddia edildi - Haberler
18:32 "Bana kimse ceza yazamaz, kralı gelsin" deyip küfür etti gözaltına alındı - Haberler
18:23 Ceren Özdemir'in katilinin bıçağı çaldığı iş yeri sahibi şikayetçi olmadı - Haberler
18.12.2019 21:44:49