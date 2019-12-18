İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? İstanbulspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

18 Aralık Çarşamba akşamı Türkiye Kupası için ikinci defa karşı karşıya gelecek olan İstanbulspor ile Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadında oynanacak maç öncesi Ersun Yanal'ın ilk 11 tercihi Beşiktaş maçında da muhtemel 11'i belirlemiş olacak. İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin, İstanbulspor mücadelesinde daha çok yedek ağırlıklı bir kadroyu oluşruracak gibi görünüyor.Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda 18 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak. A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

İSTANBULSPOR VE FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadında gerçekleşecek maçın hakemliğini Emre Malok üstlenirken, Abdullah Buğra Taşkınsoy ise dördüncü hakem olarak sahada yerini alacak.

İstanbulspor:Alperen, Muhsin, Ali, Mehmet, Duhan, Cajic, Okan, Enes, İbrahim, Berkay, Allahyar.

Fenerbahçe:Harun, Murat, Zanka, Rami, Tolga, Jailson, Tolgay, Alper, Ferdi, Muhammed, Mevlüt.

İSTANBULSPOR- FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI

Fenerbahçe, Ziraat Kupası maçlarının 5. turunda İstanbulspor'un konuğu olacak. Maçı yerinde izlemek isteyen futbolseverler için bilet fiyatları ise; 1. Kategori - 50,00 TL, 2. Kategori - 50,00 TL, Misafir - 65,00 TL olarak belirlendi.