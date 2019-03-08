İstanbulspor Forması Giyen Duhan Aksu, Kulübünün Lille ile Anlaştığını Açıkladı

İstanbulspor'un genç futbolcusu Duhan Aksu'dan flaş transfer açıklaması geldi. Adı Fransa Lig 1 ekibi Lille ve Beşiktaş'la anılan 21 yaşındaki Duhan Aksu bu iddialar hakkında konuştu.

"MEHMET ZEKİ'NİN TRANSFERİ BİZİM İÇİN ARTI OLDU"

Radyospor'a konuşan Duhan Aksu, "Lille takımı ile kulübüm İstanbulspor'un transferim için ön protokol imzaladığı doğru. İlk başta ben de bu transfer girişimine çok şaşırdım. Çünkü geçen sezon 10 maç oynamıştım ve sonrasında da Yalçın Koşukavak'ın sisteminin içine dahil olmuştum. Çok mutluyum. Mehmet Zeki'nin transferi burada bizim için çok önemli artı oldu. Her oyuncunun hayali büyük takımlarda ve Avrupa'da forma giymektir" dedi.

"ALTYAPIDAN OYUNCU ÇIKARTMAK SABIR İŞİ"

Duhan sözlerini şu şekilde tamamladı: "İstanbulspor bu ligin zirve takımlarından. İstanbulspor'da belli bir sistem vardı. Hoca değişikliğinden sonra sistem değişikliği oldu. Adaptasyon sorunu yaşadık. İstanbulspor bu ligin üstünde bir takım. Fatih hoca ile iletişimiz çok iyi. Belli bir sistemimiz vardı, yeni bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Aslında Fenerbahçe alt yapısından oyuncu çıkıyor, fakat U-21'den A takıma çıkmıyor, orada bağlantı eksikliği var. Altyapıdan oyuncu çıkartmak sabır işi"