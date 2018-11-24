İstanbulspor - Gençlerbirliği: 2-0

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında İstanbulspor
, sahasında Gençlerbirliği
'ni 2-0 yendi.
Stat: Esenyurt
Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Sarper Barış Saka, Bilal Gölen, Hakan Karabalcık
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal
, Wellington
, Akaminko, Tuncer Duhan Aksu
, Onur Ergün
, Cajic, Arif Morkaya
(Dk. 43 Muhsin Yıldırım
), Bauque, Barış Örücü (Dk. 63 Sammed), İbrahim Halil
Çolak (Dk. 78 Murat Duruer
), İbrahim Yılmaz
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan
, Ahmet Oğuz
(Dk. 46 Nadir Çiftçi), Claro, Arnason (Dk. 77 Deniz Yılmaz
), Alper Uludağ
, Selçuk Şahin
, Yasin Pehlivan
, Bekir Yılmaz (Dk. 46 Mert Nobre
), Sessegnon, Ahmet İlhan Özek
, Jailton
Goller: Dk. 45 4 ve 79 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Sessegnon, Dk. 58 Claro, Dk. 87 Hakan Arıkan, Dk. 89 Alper Uludağ, Selçuk Şahin ve Ahmet İlhan
Özek (Gençlerbirliği), Dk. 65 Muhsin Yıldırım, Dk. 70 İbrahim Halil Çolak
, Dk. 87 Sammed (İstanbulspor)
Esenyurt,İstanbulspor,Gençlerbirliği
24 Kasım 2018 Cumartesi 23:17