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İstanbulspor hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'yi getiren İstanbulspor, Antalya'da hazırlıklarına başladı.

04.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:43 İstanbulspor hazırlıklarını sürdürdü
Teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'yi getiren , 'da hazırlıklarına başladı. Sarı-siyahlılarda Fatih Tekke, antrenman öncesinde futbolcularla uzun süre konuştu.

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden İstanbulspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde çalışmalarına devam etti. İstanbulspor'da ikinci kez göreve gelen genç çalıştırıcı, antrenman öncesinde futbolcularıyla uzun süre toplantı yaptı ve kendilerinden istediklerini iletti. Düz koşuyla başlayan ve ısınma hareketleriyle devam eden çalışma daha sonra topla çalışmalar ve taktik idmanla devam etti. İstanbulspor, ikinci yarı hazırlıklarına 12 Ocak'a Antalya'da sürdürecek. - ANTALYA

İstanbulspor, Fatih Tekke, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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