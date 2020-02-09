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İstanbulspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

TFF 1'inci Lig'in 21'inci haftasında dün kar yağışı sebebiyle 34'üncü dakikada tatil edilerek bugün kaldığı yerden oynanmasına karar verilen Giresunspor-İstanbulspor karşılaşması, ileri bir tarihe ertelendi.

09.02.2020 15:15 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:15İstanbulspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

TFF 1'inci Lig'in 21'inci haftasında dün kar yağışı sebebiyle 34'üncü dakikada tatil edilerek bugün kaldığı yerden oynanmasına karar verilen Giresunspor- karşılaşması, ileri bir tarihe ertelendi.

Dün yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle bugüne ertelenen mücadele kötü hava şartlarının devam etmesi ve saha zemininin futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Giresun Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlaması planlanan Giresunspor-İstanbulspor maçına kısa süre kala hakem Direnç Tonusluoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, sahada incelemelerde bulundu. İki takımın ve federasyon yetkililerinin yaptığı görüşmeler sonrası karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

Öte yandan 34'üncü dakikada ertelenen mücadelenin 26'ncı dakikasında İstanbulspor'un Cajic'in attığı golle 1-0'lık üstünlüğü bulunuyordu.


- Giresun

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Giresunspor, Spor

Kaynak: DHA

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