İstanbulspor maçının ardından

Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 4-0 yendiği müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, basın toplantısına katıldılar.

Ersun Yanal, net bir sonuç aldıklarını dile getirerek, "Kupanın iki ayaklı oynanan ilk maçında net bir sonuç aldık. Zaman almada sıkıntı çektiğini düşündüğümüz oyuncularımız, sezon içindeki süreç içinde zaman buldular. Fiziksel veri olarak yeterliliği yüksek gibi görünse de özellikle hücumda daha baskın oynayabileceğimiz bir oyun vardı. Ancak disiplin anlamında doğru hareket ettiler. Bugün Fenerbahçe'nin geleceği için şans vermekte zorlandığımız genç oyuncuları da oynatma şansımız oldu. Emin olun ki hepinizden daha fazla bu konuda iştahlıyız. Doğru zamanda doğru hasat yapmamız gerekiyor. Taraftarımız olsaydı, güzel bir futbol gecesi yaşayabilirdik. Umarım taraftarın eksik olmadığı günlere kavuşuruz" dedi.

ERSUN YANAL: İSPAT ETMEZSE MAHKEMEYE VERECEĞİM

Maç değerlendirmesinin ardından kendisi hakkında yapılan bazı yorumlar ile ilgili açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "Benim tarzım olmayan bir konuya girmek istiyorum. Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum, kendilerinin zamanını aldığım için af diliyorum. Bir zat benim yöneticimle ilgili saçma sapan suçlamalara başladı. Sosyal medyada trollerim olduğunu ifade etti. Bu aşağılıkça yaklaşım için 1 haftalık süre veriyorum ve eğer ispat etmezse, sonrasında afişe ederek mahkemeye vereceğim. Bu konulara girmem ama zat-ı muhterem bunu ispat etmezse, bu konuya nasıl gireceğimi gösteririm. Çamur at izi kalsın yapılıyor. Bunu ispat etmezse, onu afişe edeceğim. Bu kadar seviyesiz ve aşağılık bir yerde dolanıyorlar. Bunun hesabını hem yargı önünde hem de burada bağıra bağıra soracağım."

TAMER AVCI: RAKİBİMİZ BİZİ İYİ ANALİZ ETMİŞ

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı ise şöyle konuştu: "Fenerbahçe bizi 4-0 yendi ve maçı hak etti. Çok erken gol yememiz ve 2'nci golü kendi hatamızdan yememiz oyun planımızı bozdu. Takımı oyuna çekmeye çalıştık ama toparlayamadık. Fenerbahçe'ye karşı dönüş yapmak kolay olmuyor. Devre arasında sistem değiştirdik ama rakip skor aldığı için topla daha çok oynadı. Rakibimiz bizi iyi analiz etmiş, bizi oynatmadılar. Kendilerini tebrik ediyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ersun Yanal'ın açıklamaları

Tamer Avcı'nın açıklamaları