14 Aralık 2018, 21:23
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İstanbulspor - Ümraniyespor: 1-1

İstanbulspor - Ümraniyespor: 1-1

STAT: Esenyurt Necmi KadıoğluHAKEMLER: Yiğit Arslan, İlker Takpak, Çetin ÖncelİSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Atchom, Muhammed Ali Kurt (Dk. 46 Muhammed Demirci), Bauque, Barış Örücü (Dk. 29 Muhsin Yıldırım), Cajic, Tuncer Duhan Aksu, Ali Dere, İbrahim Yılmaz (Dk.



STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Yiğit Arslan, İlker Takpak, Çetin Öncel

İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Atchom, Muhammed Ali Kurt (Dk. 46 Muhammed Demirci), Bauque, Barış Örücü (Dk. 29 Muhsin Yıldırım), Cajic, Tuncer Duhan Aksu, Ali Dere, İbrahim Yılmaz (Dk. 78 İbrahim Halil Çolak), Perovic

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Merthan Açıl, Mücahit Albayrak, Timur Temeltaş, Serkan Göksu, Vasilogiannis (Dk. 67 Leandrinho), Madinda (Dk. 72 Muhammed Gönülaçar), Dialiba (Dk. 59 Emircan Altıntaş), Atabey Çiçek

GOLLER: Dk. 54 Perovic (İstanbulspor) - Dk. 2 Atabey Çiçek (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Bauque, Atchom, Muhammed Demirci, Ali Dere (İstanbulspor) - Merthan Açıl (Ümraniyespor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 16'ncı hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. Muhsin Yıldırım,Ali Dere,İstanbulspor
14 Aralık 2018 Cuma 21:23



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