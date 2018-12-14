İstanbulspor - Ümraniyespor: 1-1

STAT: Esenyurt
Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Yiğit Arslan, İlker Takpak
, Çetin Öncel
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal
, Wellington
, Atchom, Muhammed Ali
Kurt (Dk. 46 Muhammed Demirci), Bauque, Barış Örücü (Dk. 29 Muhsin Yıldırım
), Cajic, Tuncer Duhan Aksu
, Ali Dere
, İbrahim Yılmaz
(Dk. 78 İbrahim Halil
Çolak), Perovic
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Merthan Açıl
, Mücahit Albayrak, Timur Temeltaş, Serkan Göksu
, Vasilogiannis (Dk. 67 Leandrinho), Madinda (Dk. 72 Muhammed Gönülaçar), Dialiba (Dk. 59 Emircan Altıntaş
), Atabey
Çiçek
GOLLER: Dk. 54 Perovic (İstanbulspor
) - Dk. 2 Atabey Çiçek (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Bauque, Atchom, Muhammed Demirci, Ali Dere (İstanbulspor) - Merthan Açıl (Ümraniyespor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 16'ncı hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.
Muhsin Yıldırım,Ali Dere,İstanbulspor
14 Aralık 2018 Cuma 21:23