İstasyon Gemicilerspor Şampiyon Oldu

Kaynak: İHA

Amatör Ligi ekiplerinden İstasyon Gemicilerspor playoff mücadelesinde karşılaştığı rakiplerini yenerek kupayı aldı.Zonguldak Deplasmanlı Amatör Süper Lig'e çıkan Çaycuma Grubu takımlarından İstasyon Gemiciler Spor şampiyon oldu. İstasyon Gemiciler Spor Kulübü Başkanı İlker Karahatıl, kulüp yöneticileri ve futbolcular takımın ana sponsoru olan Yurtbay Seramik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Zeki Yurtbay'ı ziyaret etti.Daha sonra Seka Sosyal Tesisleri'nde futbolcular ve yöneticiler şampiyonluk yemeği yedi. Yemek programına Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'da katıldı. Kulüp Başkanı İlker Karahatıl, "2017-2018 sezonunda takımın genç ve tecrübesiz olmasından kaynaklı olarak talihsizliklerle süperlikten birinci amatöre düşmüştük. Ancak 2018-2019 sezonunda yönetimimiz, hocamız ve topçularımızla kilitlendik. Bunun neticesinde Çaycuma'da mağlup olarak şampiyon olan takımımız gruplarda da rakiplerini eleyerek süper lige çıkmıştır. Kulübümüze ilk günden bu yana desteklerini esirgemeyen başta Yurtbay Şirketler Grubuna, Zeki Yurtbay, Zeki İlter Yurtbay, Ömer Yurtbay, Formina Kurul Başkanı İbrahim Ece, Emniyet Gıda Zekai Kamitoğlu, Qen Enerji İlyas Işıklı, Belediye Başkanımız Bülent kantarcı, Kaymakamımız Serkan Keçeli, yöremizdeki işadamlarımızı ve bizden bugüne kadar desteğini hiç esirgemen değerli Çaycuma halkına teşekkürü bir borç bilip kupayı armağan ediyoruz" dedi. - ZONGULDAK