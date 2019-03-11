İstasyon Gemicilerspor Zonguldak Ereğlispor'u 6-0 Mağlup Etti

Zonguldak
'ın Çaycuma İlçesi
'nde oynanan Amatör Ligi ekiplerinden İstasyon Gemicilerspor playoff mücadelesinde karşılaştığı rakibi Zonguldak Ereğlispor'u 6-0 mağlup etti.
Süper lig yolunda playoff mücadelesi veren İstasyon Gemicilerspor Çaycuma sentetik saha stadyumunda oynadığı Zonguldak Ereğlispor maçında rakibini 5-0 mağlup ederken 90'ıncı dakika da son attığı golle 6-0'lık büyük avantaj elde etti. Ev sahibinin gollerini Onur Kara
, Şafak Acar, Yasin Yıldırım(2), Okan Muslu
ve Çağdaş Çatma kaydetti.
Istasyon Gemicilerspor aldığı galibiyet ile süper lig yolunda emin adımlarla ilerlemek istediğini gösterdi. - ZONGULDAK
Çaycuma İlçesi, Çaycuma, Zonguldak, Spor
Kaynak: İHA