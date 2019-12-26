İstasyon Mahallesi'nde taşkın sıkıntısına karşı önlem alındı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere temizlik çalışmalarını il genelinde hızlı bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, Soma ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile taşkın sıkıntılarına karşı önlem alındı. Derede biriken rüsubat da uzaklaştırılarak, suyun akışının sağlıklı olması sağlandı.

"ÇALIŞMALARDAN MEMNUNUM"

İstasyon Mahalle Muhtarı İbrahim İlhan, "MASKİ Genel Müdürlüğü'ne talep etmeden, ekiplerin gelmesi ve deremizde temizlik yapması bizleri çok memnun etti. Kış mevsiminde yaşanabilecek olası taşkın sıkıntılarına karşı alınan önlemler büyük önem arz diyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran'a teşekkür ediyorum" dedi.