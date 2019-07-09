09.07.2019 10:18
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İstatistiklerle Altay Bayındır

Fenerbahçe'nin yeni transferi Altay Bayındır, yüzde 70'lik kurtarış oranıyla Süper Lig'in en iyi kalecileri arasında yer aldı.

Süper Lig'de yeni sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe, son olarak Ankaragücü'nden Altay Bayındır ile anlaştı.

21 yaşındaki kaleci ile 4 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertli ekip, oyuncunun kulübüne de 1,5 milyon Euro bonservis ücreti ödedi.

Kariyerinde profesyonel sözleşmesini 2015 yılında Ankaragücü ile imzalayan genç kaleci, geçtiğimiz sezon takımının kalesinde başarılı işlere imza attı. Geçtiğimiz sezon başkent ekibiyle kalesine gelen 94 şutun yüzde 70'ini kurtaran Bayındır, 28 gol yedi ve gol beklentisi olan 30.7'lik oranı +2.7 oran farkla kapattı. Altay geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de 17 maçta forma giydi.

İstatistiklerle Altay Bayındır
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Bayındır, Altay, Spor

YORUMLAR (1)
KAMBOÇYALI: 1- altay2- harun3- berkeFenerbahçe''nin kalesi emin ellerde . . .
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