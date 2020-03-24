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İSTDO'dan, personel giderleri için destek talebi

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonları İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek için düğün davet salonlarının geçici süre ile kapatıldığını hatırlatarak, personel giderleri için destek talebinde bulundu.

24.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:58
İSTDO'dan, personel giderleri için destek talebi
İstanbul Toplantı ve Düğün Salonları İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek için düğün davet salonlarının geçici süre ile kapatıldığını hatırlatarak, personel giderleri için destek talebinde bulundu.
Sönmez, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle zorlu bir sınavdan geçildiğini belirterek, İSTDO üyelerinin, salgının önlenmesi için devletin aldığı önlemlere harfiyen uyduğunu ifade etti.
Kış dönemi tadilat ve yenileme ile geçiren üyelerin, beklenmeyen ve öngörülemeyen bu durumdan dolayı büyük bir ekonomik sıkıntı içine girdiğini anımsatan Sönmez, şöyle devam etti:
"Mart-nisan aylarında alınmış olan tüm organizasyonlar iptal edilmiş, bir kısmı da ileri bir tarihi ertelenmiştir. Buna bağlı olarak düğün yapacak olan çiftlerimiz de iptal ve erteleme yoluna giderek büyük bir kayba uğramış ve yapmış oldukları hazırlıklardan dolayı borçlanmışlardır. Çiftlerin mağduriyet yaşamaması için üye salonlarımıza gerekli tüm bilgilendirmeler yapılmış, önlemler alınmış, salonlarımız organizasyona hazır hale getirilmiştir. Devletimiz, hazineye ve belediyelere ait yerlerden kira almayacağını duyurmuştur ancak düğün-davet salonlarımız genelde özel mülk sahiplerinden kiralık yerlerdir. Bu yüzden büyük bir kira yükü altında ekonomik olarak sıkıntıya düşmüştür."
Sönmez, salonların yaşadığı sıkıntıları aşmak için devletin desteğine ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Mülk sahipleriyle karşı karşıya gelmemek için salonlarımız mücbir sebepten dolayı en az üç ay kiraların karşılanması, personel giderleri için?? üç aylık SGK muafiyeti ve maaş? ödemelerinde işsizlik fonu ve benzeri devletimizin diğer imkanlarından yararlandırılmalıdır. Elektrik, su, doğal gaz, telekomünikasyon faturalarının belirsizlik sona erene kadar iptali veya ertelenmesi, en önemlisi piyasaların tekrar canlanabilmesi adına esnafa yönelik olarak faizsiz kredi kullandırılmalıdır. Ayrıca düğün yapacak çiftleri yaşamış oldukları mağduriyetten dolayı evlilik kredisi verilmesiyle ekonomi tekrar hareketlendirilmelidir. Mevsimsel iş yapan düğün davet salonları bu dönemi en az hasarlara atlatabilme adına??? devletimizden yardım talep etmektedir. Daha güzel yarınlar için evde kal İstanbul sağlığını koru, çevreni koru.?"
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Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul, Güncel

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