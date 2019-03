İşte 2019 Kışına Damga Vuran Organizasyonlar

Kaynak: DHA

Mevsim kıştan bahara dönerken, kış iki önemli etkinlikle veda etti. Alp Kayağı Dünya Şampiyonası , iki ABD 'li sporcuyu tarihin sayfalarına kazırken, RedBull Kar Havuzu ise Kayseri 'yi eğlenceye doyurdu.2019 kış ayları artık yavaş yavaş geride kalıyor. Bu yıla da geçen sene olduğu gibi kış sporlarında iki önemli etkinlik damgasını vurdu.2019'un en önemli kış organizasyonu Alp Kayağı Dünya Şampiyonası'ydı. İsveç 'in Are kentinde düzenlenen organizasyon iki nedenle tarihe geçti. İlki ABD'nin en önemli kayak sporu figürlerinden biri olan Lindsey Vonn 'un son yarışına çıkmasıydı. Kariyerinde biri altın olmak üzere 3 Olimpiyat madalyası, 8 Dünya şampiyonası podyumu ve 20 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan efsane kayak sporcusu, Dünya Alp Disiplini Şampiyonası'ndaki iniş yarışında kazandığı bronz madalyayla aktif kariyerine nokta koydu.ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ ŞAMPİYONLUKTarihe adını yazdıran bir diğer ABD'li sporcu da Mikaela Shiffrin oldu. 23 yaşındaki yetenek, üst üste dördüncü slalom Dünya Şampiyonluğu'na erişti. Tarihin gördüğü en genç slalom Olimpiyat şampiyonu olan Shiffrin, ayrıca Super Dev Slalom'da altın, Dev Slalom yarışında da bronz madalya elde etti.-6 DERECEDE ŞÖLENKışın en önemli yarışı Alp Kayağı Dünya Şampiyonası iken en eğlenceli organizasyonu da RedBull Kar Havuzu oldu. Yılın en havalı yarışması olarak değerlendirilen RedBull Kar Havuzu, Erciyes Kayak Merkezi – MagnaApex'i eğlenceyle doldurdu. Birbirinden renkli kostümler giyen katılımcılar soğuk havayı bir şölene çevirdi. Yarışmacılar kar pistinde; PAC-MAN'denSuperMario'ya, Battal Gazi 'den Taş Devri'ne, Dr. Who 'danUp filminin ana karakteri Carl Fredrickson'a veHarleyQuinn'e kadar çeşitli kostümlerle -6 derecede, buz gibi suyla dolu havuza atlayarak jüriyi etkilemeye çalıştı.Hava sıcaklığının -6 derece olduğu Kayseri'deki organizasyon 30 takımı ağırlarken, birinciliği Herkül-Ejderha Katili takımı ejderha kostümüyle elde etti. - İstanbul