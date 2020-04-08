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İşte 60 yaş üstü bireylerin evde yapabileceği egzersizler

Milli sporcu olan kickboks ve fitness antrenörü Yavuz Aktunç, korona virüs nedeniyle evde kalan yaşlıların yapabileceği egzersizleri paylaştı.

08.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:27
İşte 60 yaş üstü bireylerin evde yapabileceği egzersizler
Milli sporcu olan kickboks ve fitness antrenörü Yavuz Aktunç, korona virüs nedeniyle evde kalan yaşlıların yapabileceği egzersizleri paylaştı.

Tüm dünya ile birlikte Türkiye 'de de etkili olan korona virüs özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor. Vakaların Türkiye'de de görülmesinin ardından evde kalınması çağrılarının yapılması ile birlikte 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Milli kickboksçu ve fitness antrenörü Yavuz Aktunç, 60 yaş üstü vatandaşların evde hareketsiz kalmaması için kendi imkanları ile yapabilecekleri egzersizleri paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Spor
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