İşte ABD'nin Katliam Raporu

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:36



19 Kasım 2018 Pazartesi 15:36

Araştırmacı yazar James A. Lucas'ın Global Research araştırma sitesinde yayınladığı raporda, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar 37 ülkede işgal ve darbe gibi operasyonlarla 20 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtığı belirtildi.Araştırmacı yazar James A. Lucas, Kanadalı 'Global Research' araştırma sitesinde ABD'nin 1945 yılından günümüze kadar ölümüne sebep olduğu insan sayısı hakkında bir rapor yayınladı. Raporda ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 37 ülkede işgal ve darbe gibi silahlı operasyonlarında 20 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtığı kaydedildi. Raporun başında, İkinci Dünya Savaşı'nda 60 milyon insan hayatını kaybederken, ABD ve İngiltere'nin can kaybının yalnızca 400 bin civarında olduğuna dikkat çekildi. Raporda Kore, Vietnam, Kamboçya ve Laos ve Irak savaşlarında ABD silahlı kuvvetlerinin 10 ila 15 milyon insanın ölümünden doğrudan sorumlu olduğuna vurgu yapıldı. ABD vatandaşlarının bu savaşlardan ve Afganistan, Angola, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Doğu Timor, Guatemala, Endonezya, Pakistan ve Sudan'da vekalet savaşlarında 10 milyonu aşkın insanın ölümünden de haberinin olmadığı vurgulandı. ABD'nin herhangi bir şekildeki müdahalesiyle hayatını kaybedenlerin yalnızca büyük ülkelerde değil, küçük ülkelerde de bulunduğuna dikkat çekildi.37 ÜLKEDE 20 MİLYON KAYIP Rapora göre listenin başındaki ülke olan Afganistan'da ABD ve Sovyetler Birliği arasında yapılan savaşta 1 milyondan fazla insan hayatını kaybederken, ABD'nin 2001'den beri düzenlediği saldırılarda ise 12 bin kişi doğrudan ABD ordusu tarafından öldürüldü. Portekiz'den ayrılarak özgürlüğüne kavuşan Angola'nın yeni hükümeti Birleşmiş Milletler tarafından tanınmasına rağmen ABD ve birkaç ülkenin komünist hükümete karşı ülkede başlayan iç savaşı fonlamasıyla 1975-2002 yılları arasında yaşanan iç savaşta yaklaşık 500 bin insan hayatını kaybetmişti.KAMBOÇYA İŞGALİ KITLIK VE İÇ SAVAŞA SEBEP OLDU Fransa'nın sömürüsünden kurtulan Kamboçya'da gerilla savaşı yaparak iktidara gelen Kızıl Kmerler'e karşı ABD ordusu ülkeyi işgal etmişti. ABD'nin bombardımanı sonucu ülkenin temel geçim kaynağı olan pirinç tarlaları boşaltılmış ve ülke genelinde kıtlık baş göstermişti. Bir yandan ABD bombardımanı, bir yandan pirinç kıtlığı ve bir yandan Vietnam savaşından kaçarak ülkeye sığınan mültecilerle boğuşan ülkede ABD ordusu darbe yaparak Kamboçya Kralı Sihanouk'u devirince büyük bir kriz baş göstermişti. Sadece 4 yıl içinde ülkede 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetmişti. Savaştan sonra ortaya çıkan belgelerde Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Kızıl Kmerleri ABD ile savaşırken bile destekleyerek, ülkenin işgali için zemin oluşturduğu ortaya çıktı.ABD'NİN SİLAHLARI POLİTİK CİNAYETLER İÇİN KULLANILDI Kolombiya ordusu, 1980'li yıllarda uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullanmak üzere ABD'den silah yardımı almış ancak alınan askeri teçhizatı politik cinayetler için kullanarak askeri yardımları suiistimal etmişti. Kolombiya'da CIA'in desteğiyle 1960'lı yıllardan itibaren devlet terörü sonucunda 67 bin kişinin hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Uluslararası Af Örgütü, sadece 1986-1994 yılları arasında ülkede 30 bin kişinin politik sebeplerden dolayı katledildiğini açıklamıştı.MACAR PROTESTOCULAR GALEYANA GETİRİLDİ Macaristan halkı 1956 yılında Sovyetler Birliğine karşı ayaklanmış, ayaklanma ABD'nin "Özgür Avrupa" radyosundan yapılan yayınlarla suiistimal edilerek halk galeyana getirilmişti. Radyo yayınlarından halka Sovyetlerle nasıl savaşacakları konusunda yayın yapılarak, barışçıl halk gösterileri kanlı çatışmalara dönüştürülmüştü. Şiddete dönüşen protestolarda yaklaşık 3 bin Macar ve Sovyet destekçisi hayatını kaybetmişti.İRAN'A AİT SİVİL UÇAK DÜŞÜRÜLDÜ ABD'nin desteklediği 1980-1988 arasında süren Irak-İran savaşında ABD donanmasına ait USS Vincennes gemisi İran Havayolları'na ait yolcu uçağını vurmuş, uçaktaki 290 kişi hayatını kaybetmişti. Savaşta ABD, Irak'a askeri ve teknik destek vermişti.IRAK'TA SADECE 5 YILDA 560 BİN ÇOCUK ÖLDÜ Irak'ı iki defa işgal eden ABD ordusunun Birinci Körfez Savaşı'nda 25 binden fazla Iraklı, 4 bin Kuveytli ve 150 Amerikan askeri hayatını kaybetmişti. Sivil kayıpların ise 5 binden fazla olduğu biliniyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, yayınladığı raporda Irak'a yapılan yaptırımlar sebebiyle 1990-1995 yılları arasında 560 binden fazla çocuğun hastalıklar sebebiyle öldüğünü açıklamıştı. 2003 yılından beri devam eden ABD'nin başlattığı Irak savaşında ise 654 bin insan hayatını kaybetti.LAOS'A 2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN DAHA FAZLA BOMBA ATILDI ABD ordusu, 1965-1973 yılları arasında Vietnam'la sürdürdüğü savaş sırasında komşu ülke Laos'a 2 milyon ton bomba atmıştı. İkinci Dünya Savaşı'nda toplam kullanılan bombadan daha fazla bomba kullanan ABD, ülkede 200 bin insanın ölmesine sebep olmuştu. Filipinler'i yaklaşık 100 yıl boyunca kontrol eden ABD, Filipinler hükümetine ülkede çıkan karışıklıklarla mücadele etmesi için askeri destek sağlamıştı. ABD ordusunun da bizzat katıldığı operasyonlarda yaklaşık 100 bin kişi hayatını kaybetti.6 ÜLKEDE DARBE DÜZENLENİP MUHALİFLER KATLEDİLDİ Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Paraguay ve Uruguay ülkelerinde hükümetler ve CIA ile ortak yürütülen Condor Operasyonu'nda ülkeler birbirlerinin sınırlarındaki muhalifleri ve dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış muhalifleri yakaladı. Yapılan operasyonlarda 13 bin Güney Amerikalı muhalif infaz edildi.VİETNAM SAVAŞINDA ÖLÜ SAYISI 6 MİLYON Vietnam hükümetinin 1995 yılında yayınladığı bir raporda, 1955-1973 yılları arasında yapılan ABD ile girilen savaşta 5.1 milyon Vietnamlı sivilin ve 1 milyondan fazla Vietnamlı askerin hayatını kaybettiği belirtilmişti. ABD kaynaklarına göre ise savaşta 3.4 Vietnamlı sivil hayatını kaybetmişti.(İHA)