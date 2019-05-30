30.05.2019 15:33
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İşte Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan kazanacağı rakam

Medipol Başakşehir ile anlaşarak yollarını ayıran Abdullah Avcı, Beşiktaş Kulübü ile anlaştı. Avcı'nın Beşiktaş'tan yıllık 12 milyon TL kazanacağı öğrenildi.

Şenol Güneş'le yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getirdi.

Beinsports'ta yer alan habere göre, siyah beyazlılar, Avcı'yla yıllık 12 milyon TL'den üç yıllık anlaşma sağlarken yarın Vodafone Park'ta düzenlenecek törenle resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde kimlerin olacağı ise ilerleyen günlerde belli olacak.

2003-2004 sezonunda Medipol Başakşehir'in başına geçen Abdullah Avcı, 2014'te yaşadığı milli takım macerasının ardından yeniden İstanbul ekibinin başına geçmişti.

İşte Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan kazanacağı rakam

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Başakşehir, Beşiktaş, Abdullah Avcı, Spor


YORUMLAR (16)
FİDAN: Yandas lari ,Piril Suyu gibi, aklama,yikama ,Merkezi oldu,Bjk.Burhan Kuzu yu da alin,Malzemeci olarak
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KARTAL SLCK: Galatasarayın 5 inci yıldızı hayırlı olsun
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ŞAMPİYON: ŞAMPİYON BELLİ SENEYE GALATASARAY UZAK ARA HEMDE
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DUYARLI VATANDAŞ: Abdullah Avcı tam bir fiyasko ne yaptı ne yapacak. Avrupa kupalarında sıfır puan yavaş futbol enine sahayı kullanma milli takımı iyi zamanında bile sıradan takımlara eletti Birde aldığı paraya bakar mısınız? millet evine ekmek götüremezken bunların aldıkları paralar külliyen haram. Birde kulüplerimiz devlete gidip borçlarımızı ödeyin diyorlar. Böyle bir şey olursa bir vatandaş olarak hakkımı helal etmem .
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TARAFSIZ: fakirler izlemeye devam edin :D
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