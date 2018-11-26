İşte Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın Geçmişten Günümüze Hikayesi

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. İlişkilerini noktalamak için Silivri Adliyesi'ne birlikte giriş yapan ikili, gizlilik kararı verilen ve 8 dakika süren duruşmada tek celsede boşandı.

ACUN ILICALI'DAN İLK AÇIKLAMA

Adliye çıkışı konuşan Acun Ilıcalı, ''Her evlilikte boşanma da var. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası birkaç kere denedik konuştuk kurtaramadık. İkimiz de üzgünüz. Buna insani yönden bakmanızı istiyorum. Denedik olmadı… Sonuçta ikimiz için de hayırlısı böyle. Popülerliğimizden kaynaklanan çirkin dedikodular olabilir. Sonuçta biz de kendi aramızda küçük bir aileydik olmadı yürütemedik. İddiaların hepsi çirkin. Severek evlendik yürütemedik, saygı ile ayrıldık'' ifadelerini kullandı.

NEREDEN NEREYE!

Acun Ilıcalı'nın Var Mısın Yok Musun isimli yarışmayı yaptığı yıllarda programa katılan Şeyma Subaşı yapımcı ile burada tanıştı. O dönemde 19 yaşında olan ve Acun Ilıcalı'ya "Varım" diyen Şeyma Subaşı, yarışmadan 68 bin TL kazanarak ayrıldı. Ardından Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'yı bir yarışmanın kostüm tasarım ekibinde görevlendirdi. Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı bir süre birlikte olduktan sonra kız çocuklarını 2014 yılında dünyaya getirdi. Amerika'da doğum yapan Şeyma Subaşı ile 4. kez baba olan Acun Ilıcalı çocuklarına Melisa ismini verdi. İkili, geçen yıl eylül ayında Fransa'nın sahil kasabası St.Tropez'de dünyaevine girdi. Acun Ilıcalı ile birlikteliği sonrası adını geniş kitlelere duyuran 28 yaşındaki Şeyma Subaşı, kısa sürede sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti. Takipçi sayısını 3 milyona çıkararak fenomen haline dönüşen Şeyma Subaşı gezdiği ülkeler ve katıldığı etkinliklerle sosyal medyada ilgi odağı oldu. 49 yaşındaki Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na geçen günlerde ise İstanbul Bebek'te bir restoran açtı, işletmeciliğe adım atan Subaşı'nın mekanının açılışına birçok ünlü isim katıldı.