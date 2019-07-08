08.07.2019 20:23
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İşte Ali Babacan'ın partisine katılacağı konuşulan isimler

Ali Babacan'ın ardından AK Parti'den başka istifaların da olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ali Babacan'ın kuracağı partiye AK Parti'de birçok önemli görevde yer alan bazı isimlerin katılacağı ifade ediliyor.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın adının anıldığı yeni partide hareketlilik hız kazandı. Babacan'ın AK Parti'den istifası ile yeni parti iddiaları resmiyet kazanırken, AK Parti'den başka istifaların da olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

40'A YAKIN VEKİLİN AK PARTİ'DEN İSTİFA EDİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ

40'a yakın vekilin AK Parti'den istifa ederek yeni parti saflarında yer alacağı iddiaları kulislerde konuşulurken, yeni partide yer alacak ilk isimler de belli olmaya başladı.

İŞTE BABACAN'IN KURACAĞI PARTİYE KATILMASI BEKLENEN İSİMLER

Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin, eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Başbakan Yardımcısı Prof. Beşir Atalay, Diyanet'ten sorumlu eski Devlet Bakanı Prof. Mehmet Aydın ve Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nihat Ergün'ün aralarında bulunduğu isimlerin önümüzdeki günlerde AK Parti'den istifa edecekleri belirtildi.

Öte yandan eski AK Parti MKYK üyesi ve eski Anayasa Mahkemesi Raportörü Osman Can'ın da yeni parti çalışmaları içinde yer alacağı konuşuluyor.

İşte Ali Babacan'ın partisine katılacağı konuşulan isimler
Cumhurbaşkanı, Ali Babacan, AK Parti, Güncel

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