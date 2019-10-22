İşte Ar-Ge'de en fazla kadın istihdamı yapan şirketler

ASELSAN'da 849 kadın Ar-Ge uzmanı görev yapıyor. Kadın uzman sayısında ASELSAN'ı TUSAŞ ve Turkcell takip ediyor.

Turkishtime tarafından hazırlanan ve 2013'ten bu yana Türkiye'de inovasyon ve Ar-Ge'nin nabzını tutan Ar-Ge 250 araştırmasının kapsamında bu yıl Ar-Ge merkezinde en fazla kadın uzman istihdam eden şirketler de belirlendi. Ar-Ge 250 araştırmasının bu yılki yeniliklerinden biri, Ar-Ge'de görev yapan kadın uzman sayılarıyla ilgili bilgiye de yer vermesi. Ar-Ge merkezinde çalışan kadın personel sayısında Türkiye'nin lideri Ar-Ge 250'nin de şampiyonu olan ASELSAN. ASELSAN'ın Ar-Ge merkezinde 849 kadın personel görev yapıyor. ASELSAN'ı 458 kadın Ar-Ge uzmanıyla Ar-Ge 250'nin ikincisi TUSAŞ takip ediyor. Üçüncü sırada ise ana listenin üçüncüsü

Turkcell var. Turkcell'in Ar-Ge merkezinde 364 kadın personel görev yapıyor. Bilişim ve telekom sektörü şirketlerinin kadın Ar-Ge uzmanları sayısında öne çıktığı görülüyor. İlk 10'da Turkcell'in yanı sıra Netaş (221 kadın), Siemens (178 kadın) ve Logo Yazılım (167 kadın) yer alıyorlar.

Kadın Ar-Ge uzmanlarının yoğunlaştığı sektörlerden biri başkası ilaç. World Medicine İlaç ve Sanovel'de 36, Sanofi'de 28, Mustafa Nevzat'ta 26, Polifarma'da 22, Arven'de 22, Ali Raif'te 18, Akzo Nobel'de 17 kadın Ar-Ge uzmanı araştırma görev yapıyor…