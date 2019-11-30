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Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları

Merkez Bankası'nın politika faizinde üst üste indirim yapmasıyla, bankalar da kredi faizlerinde indirime gitti. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları.

30.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:48

Haberler.com/ Merkez Bankası'nın 4 ay içinde politika faizini yüzde 24'ten yüzde 14'e indirmesinin ardından hem kamu hem de özel bankalar kredi faizlerinde indirime gitti. Yüksek faiz oranları yerini daha makul oranlara bırakmaya başladı. Yaşanan gelişmelerle birlikte kredi çekmeyi düşünenler, faiz oranlarını araştırmaya başladı.

İşte banka banka güncel kredi faiz oranları:

ZİRAAT BANKASI

Tüketicisi kredisi: 1,25

Taşıt kredisi: 1,19

Konut kredisi: 0,99

VAKIFBANK

İhtiyaç kredisi: 1,25

Taşıt kredisi: 1,17

Konut kredisi: 0,99

HALKBANK

İhtiyaç kredisi: 1,39

Taşıt kredisi: 1,19

Konut kredisi: 0,99

İŞ BANKASI

İhtiyaç kredisi: 1,14

Taşıt kredisi: 1,10

Ev kredisi: 1,10

GARANTİ BANKASI

Konut kredisi: 1,08

Taşıt kredisi: 1,23

İhtiyaç kredisi: 1,14 ve 1,54 arası (vade süresine ve kredi tutarına göre değişkenlik gösteriyor)

AKBANK

Taşıt kredisi: 1,13

Konut kredisi: 1,05

İhtiyaç kredisi: 1,15 - 1,61 arası (vade süresine ve kredi tutarına göre değişkenlik gösteriyor)

YAPI KREDİ

Konut kredisi: 1,19

Taşıt kredisi: 1,19

QNB FİNANSBANK

İhtiyaç kredisi: 1,03

Konut kredisi: 1,19

Taşıt kredisi: 1,45

DENİZ BANK

İhtiyaç kredisi: 1,59

Taşıt kredisi: 1,31

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları

Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel


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