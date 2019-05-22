22.05.2019 16:53
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İşte Benim Stilim'in Olaylı Yarışmacısı Ayşegül Doğan'ın Değişimi Hayrete Düşürdü

İşte Benim Stilim'de yer alan Ayşegül Doğan, değişimiyle şaşırttı. Yarışmacının yeni halini gören takipçileri ise hayretlerini gizleyemedi.

TV8'in bir dönem sevilen moda yarışması İşte Benim Stilim programıyla tanınan ve yarışmaya kavgalarıyla damga vuran Ayşegül Doğan'ın şimdiki halini görenler gözlerine inanamıyor.

"YÜZ NAKLİ Mİ OLDUN?"

Bambaşka bir insana dönüşen Ayşegül Doğan, bir takipçisinin fotoğrafının altına yaptığı "Yüz nakli mi yaptırdın, estetik mi?" sorusuna "Evet, ilk yüz naklini bana yaptılar" diyerek esprili yanıt verdi.

TAKİPÇİLERİNİN BEĞENİSİNİ TOPLADI

Değişimiyle takipçilerinin beğenisini toplayan Ayşegül Doğan'ın Instagram'da 266 bin takipçisi bulunuyor.

İşte Benim Stilim'in Olaylı Yarışmacısı Ayşegül Doğan'ın Değişimi Hayrete Düşürdü Ayşegül Doğan, Magazin


YORUMLAR (31)
ES: kötü olmuş olmamış eskıden daha güzeldi
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TUGBA: aslihan turan ve helin avşarın son hali . . üçü ayni tip olmuşlra
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GÜZİ: Ayşe Hatun Önal a benzemiş. En ideal yüz şekli oval ama bunlar üçgen yapıp yanaklarıda aldıriyorlar. Tamamen farklı biri olmuş. Sınava filan girse almazlar yani. Gerci bunların sınavla filan ilgisi olmaz da. Kimdi o yeniden başlayacak olan bir dizinin aktörü vardı avurtları çökmüş. Ona benzemiş.
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EYLÜL: kimse bana bunun ayşegül olduğuna inandıramaz. vay arkadaş allahım nerdeyse ben böyle bir kul yaratmışmıydım diyecek. o şekil olmuş. . .
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NESLİHAN ACMAZ: Bence güzel olmuş ama başka birisine benziyorda şimdi kime benzediği aklıma gelmedi . ilerde inşallah çocuğu olurda çocuk bana benziyor diyemiycek????
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