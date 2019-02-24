İşte Benim Stilim'in Yarışmacısı Neslihan Doğrusöz'un Son Hali Şaşkınlığa Uğrattı

Ekranların en çok izlenen moda yarışma programı İşte Benim Stilim yarışmacılarından Neslihan Doğrusöz'ün son hali sosyal medyada gündem oldu.

İşte Benim Stilim'in 2017 finalistlerinden biri olan ve davranışları ve duruşuyla adından söz ettiren Neslihan Doğrusöz, radikal kararıyla herkesi şaşkına uğrattı.

GELMİŞ GEÇMİŞ EN KİBAR YARIŞMACI OLARAK DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Yarışmanın gelmiş geçmiş en kibar, en stil sahibi, en aklı başında isimlerinden biri olarak anılan Doğrusöz, 7. sezonun sonlarına doğru yarışmaya dahil olup dereceye girmiş ve dikkat çekmişti.

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Yarışma boyunca sakin ve sessiz tavırlarıyla dikkat çeken Neslihan Doğrusöz, artık bambaşka biri. Radikal bir kararla imaj değiştiren ve eski halinden eser kalmayan Doğrusöz, şimdiki haliyle çok konuşuluyor.

FITNESS ŞAMPİYONU İLE İLİŞKİSİ VAR

Doğrusöz'ün yeni hali akıllara Rüzgar Erkoçlar'ı getirdi. Yarışmada stilini konuşturan ve jüri üyelerinin taktirini toplayan Doğrusöz'ün bir de 2018 Bikini Fitness Şampiyonu ve milli sporcu Büşra Eyen ile ilişkisi var.

BIÇAK ALTINA YATMADI

Neslihan Doğrusöz'ün radikal imaj değişikliği, akıllara Rüzgar Erkoçlar'ı getirirken, ünlü yarışmacının henüz bıçak altına yatmadığı belirtildi.