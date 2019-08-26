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İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Neslihan Doğrusöz'ün son hali şaşırttı

İki yıl önce katıldığı "İşte Benim Stilim" programıyla adını duyuran Neslihan Doğrusöz'ün son hali görenleri şaşırttı. Sakal ektiren Doğrusöz'ü görenler tanıyamadı.

26.08.2019 11:50
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Neslihan Doğrusöz'ün son hali şaşırttı

Moda programı İşte Benim Stilim'in 2017 finalistlerinden olan Neslihan Doğrusöz, yarışmadan sonra da gündeme gelmeyi başaran isimlerden. Radikal bir imaj değişikliğine giden Doğrusöz'ün, sakal bırakması dikkat çekti.

YARIŞMADA SAKIN TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

7.sezonun sonlarına doğru dahil olduğu yarışmada, sakin ve sessiz tavırlarıyla dikkat çeken Doğrusöz'ün değişimi olay oldu.

SAKAL EKTİRDİ

Geçtiğimiz gün kız arkadaşı olan milli sporcu Büşra Eyen ile Nişantaşı'nda el ele objektiflere takılan Doğrusöz'ün büyük değişimi gözlerden kaçmadı. Görüntülendiğini fark eden Neslihan Doğrusöz, değişimi hakkında "Sakal ektirdim. Yakın zamanda yeni halimle ortaya çıkacağım" diyerek daha fazla konuşmak istemedi.

İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Neslihan Doğrusöz'ün son hali şaşırttı

neslihan doğrusöz, Moda, Magazin

YORUMLAR (2)
ADINIZI YAZIN: BU GERÇEK OLAMAZ ALTTAKI ADAM ÜSTTEKİ KADIN OLAMAZ
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