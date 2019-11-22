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İşte Benim Stilim yarışmasına katılan Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan yoğun bakıma kaldırıldı

Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan yoğun bakıma kaldırıldı. Yeğeninin sağlık durumu hakkında konuşan Ceylan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

22.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:05

2016 yılında İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran ve aynı zamanda ünlü türkücü 'ın yeğeni olan Nazlıcan Arıkan'ın yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Arkan'ın yoğun bakımda tedavi gördüğünü ünlü türkücü Ceylan duyurdu.

DUA İSTEDİ

Yarışmadan elendikten sonra bir daha ekranlarda görünmeyen Nazlıcan Arıkan için Ceylan sosyal medya hesabından sevenlerinden dua istedi. Ceylan "Yeğenim Nazlıcan Arkan hala yoğun bakımda. Lütfen dua edin. Arayan soran dua eden herkesten Allah razı olsun. Rabbim şafi isminle bütün hastalara şifa versin" notunu düştü.

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

2. Sayfa programına katılan Ceylan yoğun bakımda tedavi gören yeğeninin sağlık durumu hakkında konuştu. Yeğeninin durumunun kritik olduğunu söyleyen Ceylan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Ünlü türkücü "İki aydır karnı ağrıyordu. Annesini üzmemek için söylemedi. İltihabın vücuduna yayılması sonucu kritik sürece girdi" ifadelerini kullandı. Ceylan yaşam mücadelesi veren yeğeninin "Beni kurtar ölmek istemiyorum" sözleriyle izleyenleri derinden üzdü.

NAZLICAN ARKAN KİMDİR?

Nazlıcan Arkan, 1993 İstanbul doğumludur. İşte Benim Stilim'de 7. Sezon yarışmacısı olan Nazlıcan Arkan, üniversite mezunudur. Bir bankada görev yapan Nazlıcan, yarışma günlerinde modaya ve giyime olan tutkusundan bahsetmiştir. Nazlıcan Arkan aslen Tuncelilidir.

İşte Benim Stilim yarışmasına katılan Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan yoğun bakıma kaldırıldı

Ceylan, Magazin


HABER YORUMLARI (9)
MİKROP:BUNDAN BİLE PRİM KOVALIYORSUN YUH ARTIK !!!
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SEYFO:yegenin senden güzelmis ceylan, burnunu yaptira yaptira neye dönmüssün
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ZİYAA:Güzel kızmış, Allah acil şifalar versin. . .
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CEYLAN:Kötü kalpli
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1 2
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STİL:stilim sensin ceylan
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ALİ:odunu bol olsun
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3 12
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CEYLAN:Seninde
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GÜL:cokta umrumuzda ceylan
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BİLAL:ceylan burnun cirkin olmus
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